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У Путина назвали "главную задачу" в войне против Украины

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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15 апреля, 14:42
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В Кремле уверены, что российские войска смогут "выполнить все задачи"
Дмитрий Песков назвал главную цель Владимира Путина в Украине.
Дмитрий Песков назвал главную цель Владимира Путина в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, что достигнут всех задач так называемой "специальной военной операции" в Украине.

Об этом он сказал в пятницу, 15 апреля, сообщают российские СМИ.

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Песков уточнил, что "главной задачей" войны в Украине является уничтожение "националистических батальонов".

"В Кремле не сомневаются, что все задачи специальной операции на Украине будут выполнены", – добавил пресс-секретарь Путина.

Также в РФ начали активно распространять фразу российского сенатора, что война "достаточно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".

Россия признала большие потери в войне против Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News

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"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал он.

При этом Песков назвал проверенные фотографии и спутниковые снимки погибших мирных жителей на улицах украинских городов "наглым фейком".

"Мы отрицаем, что российские военные могут иметь что-то общее с этими зверствами и тем, что на улицах Бучи были показаны трупы", — сказал он.

Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.

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