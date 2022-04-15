У Путина назвали "главную задачу" в войне против Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, что достигнут всех задач так называемой "специальной военной операции" в Украине.
Об этом он сказал в пятницу, 15 апреля, сообщают российские СМИ.
Песков уточнил, что "главной задачей" войны в Украине является уничтожение "националистических батальонов".
Далее по теме
"В Кремле не сомневаются, что все задачи специальной операции на Украине будут выполнены", – добавил пресс-секретарь Путина.
Также в РФ начали активно распространять фразу российского сенатора, что война "достаточно скоро закончится" и что оккупанты "не собираются ее затягивать".
Россия признала большие потери в войне против Украины
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Россия понесла значительные потери в ходе войны в Украине. Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News
"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — сказал он.
При этом Песков назвал проверенные фотографии и спутниковые снимки погибших мирных жителей на улицах украинских городов "наглым фейком".
"Мы отрицаем, что российские военные могут иметь что-то общее с этими зверствами и тем, что на улицах Бучи были показаны трупы", — сказал он.
Песков оправдывает вторжение в Украину тем, что Украина, вступив в НАТО, могла бы напасть на Россию, чтобы вернуть Крым. По его мнению, именно это могло бы привести к ядерной войне.
Ранее мы писали:
- Медведчук не гражданин РФ – Песков отреагировал на предложение обменять политика-беглеца
- Песков разозлил ярых сторонников Путина