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У Путина объяснили, куда пойдет миллиардный кредит Лукашенко

14 сентября, 20:31

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Кремле говорят, что деньги пойдут на рефинансирование прежних долгов

Российский государственный кредит Беларуси нельзя расценивать как вмешательство Москвы в дела Минска. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам переговоров президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает ТАСС.

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"Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела [Беларуси], мы категорически против этого", – сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что часть кредита будет предназначена для рефинансирования прежних долгов.

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"Об этом сказал президент [Путин], согласован и будет выделен Белоруссии новый кредит – 1,5 млрд долларов. Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, часть – это новые денежные средства", – сказал представитель Кремля.

Напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выделение госкредита в 1,5 млрд долларов, о котором заявил Путин в Сочи, толькопродлит агонию власти Лукашенко, но победу народа предотвратить не сможет.

Видео: Reuters
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рефинансирование Беларусь кредиты Владимир Путин Александр Лукашенко
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