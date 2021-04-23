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У Путина предложили провести встречу "Нормандской четверки" на Донбассе

23 апреля, 16:26

Денис Беспалов Денис Беспалов

После приглашения Зеленского к Путину встретиться на Донбассе, Россия зовет туда участников "нормандского формата"

Российская Федерация предлагает провести встречу в нормандском формате на Донбассе с участием представителей так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

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Об этом заявил замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак, передают российские СМИ.

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"Подтверждаю свое предложение о возможности проведения таких переговоров непосредственно в зоне конфликта с участием представителей Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", – добавил Козак.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина встретиться на оккупированной части Донбасса.

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В ответ, Путин пригласил Зеленского посетить Москву.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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