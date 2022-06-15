У Путина вдруг заговорили о мире в Украине на фоне масштабной помощи Запада

Риторика соратников хозяина Кремля неожиданно поменялась на фоне активного процесса передачи Украине современного вооружения

Николай Патрушев (слева). Фото: коллаж "Сегодня"

В России неожиданно заявили, что стремятся как можно скорее договориться о мире с Украиной. В частности, об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, он один из ближайших сподвижников Владимира Путина и вероятный его преемник.

"Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры между Москвой и Киевом пока заморожены украинской стороной", – сказал он.

Реклама

По словам Патрушева, переговоры заморозили якобы по настоянию США и Великобритании.

Генсек НАТО объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Новый пакет военной помощи Украине страны Запада должны согласовать в конце этого месяца на саммите в Мадриде. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг журналистам перед встречей Рамштайн-3 в Брюсселе.

Глава Альянса подчеркнул, что западные союзники продолжат поставлять Украине тяжелое вооружение и системы большой дальности.

Реклама

Генсек НАТО добавил, что новый пакет помощи позволит украинцам перейти от оружия советского образца к более современному вооружению стандарта НАТО.

Читайте другие новости "Сегодня":