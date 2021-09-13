У Путина заявили, что выборы на Донбассе – это "эксперимент присоединения территории к России"

На территории ОРДЛО оккупанты хотят сделать российские одномандатные мажоритарные округа

Россия продолжает массовую паспортизацию жителей ОРДЛО / Фото: Getty Images

Россия продолжает массовую паспортизацию жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, чтобы увеличить явку на выборах в Госдуму. Один из депутатов путинской партии "Единая Россия" Дмитрий Саблин заявил, что проведение голосования в Донбассе – это "эксперимент присоединения украинских земель к России".

Об этом он заявил в одном из интервью.

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По его словам, уже на следующих выборах на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей хотят сделать российские одномандатные мажоритарные округа.

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Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский говорил, что паспортизацией на Донбассе Россия нарушает международное право. При этом он понимает, что у каждого человека может быть своя ситуация, которая не дает ему права выбора.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.