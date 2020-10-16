У россиян на МКС новая поломка: не работает кислородная система

В американском модуле есть дублирующая система

У российских членов экипажа Международной космической станции началась череда неудач – вслед за поломкой туалета и обнаружением утечки воздуха в секции "Звезда" вышла из строя кислородная система.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

О поломке системы "Электрон-ВМ", которая отвечает за получение кислорода, 15 октября расположенному в России Центру управления полетами заявили российские космонавты.

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В свою очередь, в "Роскосмосе" утверждают, что безопасности космонавтов угрозы нет, потому что в американском сегменте станции есть дублирующая система.

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Предполагается, что позже в этот день должны были быть проведены ремонтные работы.

Напомним, что в августе на МКС была обнаружена утечка кислорода, которая вела к падению давления на борту. С тех пор космонавты безуспешно искали и пытались устранить щель, через которую выходил воздух.

Изначально предполагалось, что авария случилась с американской секцией. Но позже оказалась, что проблема была в российской части орбитальной станции – в переходной камере "Звезда". Лишь спустя два месяца российским членам экипажа удалось найти трещину в модуле "Звезда".

Больше о работе космонавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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