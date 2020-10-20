У россиян на МКС сломались кислородная система и подогреватель пищи

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) не успели в очередной раз починить туалет, как снова вышла из строя система получения кислорода "Электрон", а также возникли неполадки с подогревателем пищи.
Об этом сообщили со станции российские космонавты, передает "Интерфакс".
Вначале космонавт Сергей Рыжиков передал информацию о поломке кислородной системы в Центр управления полетами (ЦУП) и экипаж станции, получил инструкции по ее починке.
Затем с МКС сообщили, что в системе получения кислорода закончилась вода.
"Емкости для воды закончились. Нам нужны новые", - сказал один из космонавтов во время общения с ЦУП.
Позже россияне со станции также сообщили о проблемах с подогревателем пищи, которые, впрочем, уже удалось устранить.
Но это не единственные поломки в российском сегменте МКС за сутки – у россиян также 19 октября в очередной раз вышел из строя туалет.
Напомним, 16 октября у россиян на МКС тоже не работала кислородная система, а 15 октября российские космонавты безуспешно заклеивали дыру в МКС скотчем.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк