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У россиян на МКС сломались кислородная система и подогреватель пищи

20 октября, 03:29

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

После того как кислородную систему починили, в ней закончилась вода

В российском сегменте Международной космической станции (МКС) не успели в очередной раз починить туалет, как снова вышла из строя система получения кислорода "Электрон", а также возникли неполадки с подогревателем пищи.

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Об этом сообщили со станции российские космонавты, передает "Интерфакс".

Вначале космонавт Сергей Рыжиков передал информацию о поломке кислородной системы в Центр управления полетами (ЦУП) и экипаж станции, получил инструкции по ее починке.

Затем с МКС сообщили, что в системе получения кислорода закончилась вода.

"Емкости для воды закончились. Нам нужны новые", - сказал один из космонавтов во время общения с ЦУП.

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Позже россияне со станции также сообщили о проблемах с подогревателем пищи, которые, впрочем, уже удалось устранить.

Но это не единственные поломки в российском сегменте МКС за сутки – у россиян также 19 октября в очередной раз вышел из строя туалет.

Напомним, 16 октября у россиян на МКС тоже не работала кислородная система, а 15 октября российские космонавты безуспешно заклеивали дыру в МКС скотчем.

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Россия авария космос МКС поломка кислород
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