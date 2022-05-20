У Скабеевой истерика из-за быстрого восстановления разрушенной инфраструктуры в Украине (видео)

Российская пропагандистка уже не понимает, зачем Россия начала войну

Скабєєва не понимает, как Украина так быстро все восстанавливает после российских ракет/Фото: коллаж: "Сегодня"

У одного из главных рупоров РФ Ольги Скабеевой паника. Она не может успокоиться из-за того, что "Укрзализныця" возит европейских дипломатов в Украину, а разрушенную российскими снарядами инфраструктуру восстанавливают через 1-2 дня.

Видео истерики главной пропагандистки РФ опубликовал украинский политик Сергей Лещенко.

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"Нет еще того военного специалиста, который бы объяснил, почему в течение двух с половиной месяцев мы не можем уничтожить те железные дороги, которые до сих пор по каким-то невероятным причинам используют для поставки западного вооружения и в ежедневном режиме, издеваясь, 24/7 они подвозят новых дипломатов из Европейского Союза. Теперь американцев каждый день новых и дороги работают", — сказала Скабеева.

Она удивляется тому, что РФ не может уничтожить соединение между Украиной и странами Европейского Союза. Ее не устраивает тот факт, что у Украины очень развитая сеть с Европой — железных и автомобильных дорог.

Один из экспертов российского шоу "60 минут", которое ведет пропагандистка Скабєєва, отметил, что Украина восстанавливает железные дороги после ракет РФ через 1-2 дня, а мосты — в течение недели, взлетно-посадочные полосы — в течение 2-3 дней.

Под конец путинистка Скабеева "переобулась" и сказала, если в Украине все так быстро восстанавливают, то и войны не нужно было начинать.

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Соловьев отнекивается от зверств армии РФ в Украине

Российский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев сделал очередное наглое заявление об Украине. По его словам, в РФ якобы ни один политик плохо не отзывался о нашей стране, мол страну-агрессора оклеветали.

"Мы, оказывается, с вами нацисты, мы – рашисты, теперь вот снова принесли в Европу зло. Просто удивительно. При том, что в России я не знаю, я реально не знаю ни одного политика, который негативно говорил об украинском народе", – заявил Соловьев в эфире своей программы.

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