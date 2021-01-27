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Выбивают двери: в России силовики проводят массовые обыски у сораников Навального (видео)

27 января, 15:43

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Силовики не ждут адвоката и пытаются выбить входную дверь

В России силовики проводят обыски не только в квартире оппозиционера Алексея Навального, но и его жены Юлии. Они стоят возле входа в квартиру и пытаются выбить дверь.

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Об этом сообщает директор организации Фонд борьбы с коррупцией Иван Жданов в Twitter.

"У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск", - написал он.

Жена оппозиционера говорит, что через 15 минут приедет адвокат, однако силовиков это не волнует.

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"Не надо открывать, вы сломали дверь, невозможно ее открыть, она заблокирована. Сейчас приедет адвокат через 15 минут", - сказала Юлия.

Также соратница Навального Любовь Соболь заявила, что обыски начались и в студии "Навальный LIVE". Она сейчас находится внутри студии.

Кроме того, обыски проходят и в Фонде борьбы с коррупцией. Такая сейчас обстановка в коридоре.

Силовики пришли и в квартиру отца координатора московского штаба Навального Олега Степанова, пишут на странице ФБК. Сам Олег сейчас под арестом.

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Напомним, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Навальный якобы неоднократно грубо нарушал законодательство РФ, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах, поэтому его нужно за это наказать и держать за решеткой.

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Россия силовики обыски Алексей Навальный
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