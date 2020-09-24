Уборщица победила на выборах в России: подробности курьеза

Победа на выборах шокировала Марину Удгодскую - к власти она не рвалась

В России уборщица стала главой одного из населенных пунктов – за женщину, которая участвовала в выборах как технический кандидат, проголосовало большинство односельчан.

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Как сообщает издание "Подъем", Марина Удгодская призналась, что не будет управлять своим селом и изначально не собиралась этого делать.

Инцидент произошел в Повалихинском сельском поселении в Костромской области РФ. На прошедших выборах Удгодская, которая работала уборщицей в здании сельской администрации, набрала 84 голосов, тогда как действующий глава Николай Локтев – около 46.

"Я ж не сама выдвигалась. Меня попросил Локтев Николай Сергеевич . Просто не было человека и я как бы шла подставным. Помочь хотела. Вдвоем с ним и были. Я ж не думала, что за меня проголосуют, не ожидала такого поворота. Я вообще ничего не делала, а люди приходили и голосовали", – признается Удгодская.

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В новую должность она вступает 1 октября, а до тех пор собирается и дальше убирать здание администрации, где она работает пяты год.

"Не готова я внутренне. Надо вступить в должность, а потом полномочия надо как-то свернуть. Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела", – добавила женщина.

Напомним, что этим летом в России прошел референдум о поправках к Конституции, которые позволят президенту Владимиру Путину избираться еще дважды и, таким образом, править до 2036 года.

Также читайте о реакции самих россиян на такой референдум.

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