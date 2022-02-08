"Они там не останутся": Путин обещает вывести свои войска из Беларуси

Россия и Беларусь готовятся к совместным учениям "Союзная решимость – 2022"

Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вернет свои войска в места постоянной дислокации после учений в Беларуси.

Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Реклама

"Войска РФ уйдут из Беларуси после окончания учений, о том, что они могут остаться, никогда речи не шло", – уверяет он.

Учения "Союзная решимость – 2022"

Совместные белорусско-российские учения пройдут на пяти полигонах и четырех аэродромах с 10 по 20 февраля.

В маневрах будут задействованы подразделения Вооруженных сил Беларуси и Восточного военного округа ВС России. Подробный план еще находится на стадии проработки, но главные вопросы уже известны – это усиление участков госграницы, поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований и вопросы постконфликтного урегулирования.

Реклама

Военные учения РФ