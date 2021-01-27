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Угрожает? Путин заявил, что санкции могут обернуться войной

27 января, 16:50

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Хозяин Кремля также дал прогноз, может ли сейчас случиться Третья мировая война

Президент Владимир Путин заявил, что санкции могут привести к использованию военной силы и в мире снова станет больше горячих точек.

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Об этом он сказал во время онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021", организованного Всемирным экономическим форумом, передает сайт Кремля.

По его словам, использование торговых барьеров, нелегитимных санкций, ограничения в финансовой, технологической, информационной сферах могут привести к новым войнам.

"Подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы – вот в чем опасность, применение силы под тем или иным надуманным предлогом. Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете", – сказал Путин.

При этом он уверен, что новая мировая война сейчас невозможна.

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"Неготовность разрешать мировые проблемы в ХХ веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Сейчас такой горячий конфликт невозможен. Это означало бы конец цивилизации. Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо", – подчеркнул хозяин Кремля.

Видео: twitter.com/dimsmirnov175

Отметим, что сейчас против России (отдельных лиц, компаний, секторов экономики) введено большое количество санкций: за агрессию против Украины на Донбассе и отдельно за оккупацию Крыма, за отравление "Новичком" Скрипалей, за строительство "Северного потока – 2", за вмешательство в американские выборы. Теперь Британия угрожает России новыми санкциями из-за Навального.

А сегодня Украина ввела санкции против российских авиакомпаний – ограничения будут действовать три года.

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Россия война санкции Владимир Путин

Источник: Сегодня

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