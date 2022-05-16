Угрожали изнасиловать и убить: украинке, облившей посла РФ краской, пришлось бежать из Варшавы

На телефон и компьютер Ирины Земляной начали поступать тысячи сообщений с угрозами

Ирине Земляной пришлось покинуть Варшаву после инцидента с послом РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская медиаэкспертка и тренер по безопасности для журналистов в Институте массовой информации Ирина Земляная, облившая краской посла РФ Сергея Андреева во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в честь 9 мая в Варшаве, вынуждена была уехать из столицы Польши из-за массовых угроз со стороны россиян. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 16 мая.

"Что происходит после того, как я облила себя свекольным соком 9 мая в Варшаве. Русские оказались очень нежными, и готовы убивать за то, что их посол немного заляпался польским борщом, потому что около меня стоял. Мне приходят тысячи сообщений с угрозами. Такой массированной атаки я никогда не видела в своей жизни", – написала она.

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Как рассказала Земляная, уже в первые часы после акции все ее данные, включая номер паспорта, адрес проживания в Украине, номер телефона, имейл и аккаунты в соцсетях были опубликованы в российских телеграмм каналах с призывом ее уничтожить. Кроме того, активистку внесли в российскую базу "военных преступников".

"Сообщения поступают с угрозами меня убить, покалечить, изнасиловать. Абсолютно все мои мессенджеры завалены сообщениями. На мой телефон раз в три минуты звонит неизвестный номер, на имейл приходит письмо каждую минуту, в инстаграме за пару часов подписалось 25 тысяч ботов", – отметила она.

Земляная сообщила об угрозах польской полиции и была вынуждена под охраной покинуть Варшаву, так как оставаться в городе было небезопасно.

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"Эта ситуация разделила польское общество. Многие дискуссии и обсуждения идут вокруг. Я прочла о себе много вещей, которые никогда не знала – кто меня спонсирует, на кого я могу работать, с кем из польских организаций я сотрудничаю, какие взгляды исповедую и тому подобное. После того как Россия начала полномасштабную войну и безжалостно убивает детей и женщин, мне стало открытием, что часть польского общества наивно считает, что с Россией все еще можно сохранить хорошие отношения и верить в хороших русских. Никогда не думала, что мне придется бежать дважды", – подытожила она.

Ранее Ирина Земляная в интервью "Сегодня" сообщала подробно об угрозах, которые она получала от россиян.

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Напомним, 9 мая в Польше на посла РФ Сергея Андреева было совершено нападение во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в честь 9 мая. Российского дипломата облили красной краской. Это сделали в знак протеста против войны РФ с Украиной.

Видео нападения на посла опубликовал Telegram-канал "Сегодня". На ролике можно увидеть людей с флагами Украины. После того, как посла облили краской, толпа начала скандировать "фашисты". Вскоре посол в сопровождении полиции покинул кладбище.