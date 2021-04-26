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Из Москвы опять выгоняют дипломата Украины: МИД готовит возмездие

26 апреля, 22:48

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Из РФ хотят выгнать второго украинского дипломата за две недели – ранее ФСБ обвинила в шпионаже консула Александра Сосонюка

Украина не заставит Россию ждать с зеркальным ответом на высылку нового дипломата, что в Министерстве иностранных дел Украины уже назвали очередной провокацией.

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Об этом в эксклюзивном комментарии новостям "Сегодня" заявил официальный представитель МИД Олег Николенко.

"Мы относимся к сложившейся ситуации, спокойно. МИД уже объявил о том, что ответ будет зеркальным – соответственно, мы планируем в ближайшее время объявить одного из российских дипломатов в Украине нежелательным лицом и соответственно предоставить ему предписание покинуть территорию Украины", – заявил нам спикер министерства Олег Николенко.

Видео: Сегодня

Ранее в этот же день Россия объявила сотрудника посольства Украины персоной нон грата – второго за две недели. Это объяснили тем, что на прошлой неделе из Киева выдворили российского дипломата после скандала с арестом украинского консула в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел РФ, посольство Украины в Москве уже уведомили, что у второго дипломата есть четыре дня (до конца 30 апреля), чтобы покинуть территорию России.

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Кроме того, страна-агрессор пригрозила "дополнительными мерами" в отношении украинского дипкорпуса, если Киев ответит на эту высылку.

Напомним, что 17 апреля ФСБ задержала в Санкт-Петербурге украинского консула Александра Сосонюка. Его обвинили в попытке якобы "получить закрытую информацию, содержащуюся в базах данных правоохранительных органов" и потребовали в течение 72 часов покинуть РФ. В ответ на это МИД Украины объявил советника посольства РФ в Киеве персоной нон грата и тоже потребовали уехать из страны.

В МИД заявили, что Сосонюк возьмет отпуск, чтобы отдохнуть после работы в стране-агрессоре, и вернется к дипломатической службе.

Видео: Сегодня

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Россия дипломат персона нон грата дипломатический скандал посольство Украины
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