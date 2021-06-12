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Украина, кибератаки и права человека – в США назвали темы разговора Байдена и Путина

12 июня 2021 1:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Псаки отметила, что США и Россия должны обсудить также и стратегическую стабильность

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин

В США хотят "прийти в отношениях с Россией к тому, чтобы они были более стабильными и предсказуемыми".

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает СNN.

По ее словам, на предстоящем саммите в Женеве США хотят "найти путь вперед".

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Псаки также подчеркнула, что США и Россия должны обсудить как стратегическую стабильность, так и вопрос скопления сил РФ на границе с Украиной.

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"Вы упомянули кибератаки, скопление сил на границе с Украиной, тему прав человека. Это возможность обсудить все эти вопросы, но также и те, где мы можем работать вперед, – это стратегическая стабильность, переговоры с Ираном. Все они будут частью дискуссий с Россией на следующей неделе", – отметила она.

Ранее сообщалось, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин пока не планируют совместную пресс-конференцию после саммита в Женеве.

Также ранее глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что президент США Джо Байден перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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