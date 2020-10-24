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Украина внесла Польшу в список стран "красной" зоны"

24 октября, 13:30

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

В "красную" зону также попали США, Израиль Грузия и Хорватия

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, добавив в первый Польшу.

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Об этом сообщает Госпогранслужба.

Так, в страны "красной" зоны вошли украина, Словакия, Грузия, Польша, Румыния, Молдова, Хорватия, США и Израиль.

В "зеленый список" попали страны: Венгрия, РФ, Беларусь, Доминиканская Республика, Турция и Египет.

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В "красную" зону также попали США, Израиль Грузия и Хорватия.

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Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Он находится под наблюдением медицинских служб.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 125 украинцев (всего – 6289). Вылечить удалось 139 755 инфицированных (2177 – за последние сутки).

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль Польша США Чехия Украина коронавирус COVID-19 красная зона
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