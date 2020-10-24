Украина внесла Польшу в список стран "красной" зоны"

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон по распространению коронавирусной инфекции COVID-19, добавив в первый Польшу.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Так, в страны "красной" зоны вошли украина, Словакия, Грузия, Польша, Румыния, Молдова, Хорватия, США и Израиль.
В "зеленый список" попали страны: Венгрия, РФ, Беларусь, Доминиканская Республика, Турция и Египет.
В "красную" зону также попали США, Израиль Грузия и Хорватия.
Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда заразился коронавирусом. Он находится под наблюдением медицинских служб.
Напомним, в Украине за последние сутки выявили 7014 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 337 410 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 125 украинцев (всего – 6289). Вылечить удалось 139 755 инфицированных (2177 – за последние сутки).
Все подробности в спецтеме КоронавирусЧитайте Segodnya.ua в Google News
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк