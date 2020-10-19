Украинцу дали больше двух лет колонии в России: в чем его обвинили

В России приговорили к тюремному сроку гражданина Украины по обвинению в попытке вывезти контрабандой детали военной авиатехники.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Федеральную службу безопасности РФ.

Российские следователи утверждают, что в ноябре 2019 года украинец Игорь Кузнецов приехал в российский Омск, где он якобы договорился купить у гражданина России Николая Черноскутова детали. При этом оба мужчины были задержаны ФСБ.

Силовики "установили", что Кузнецов хотел "организовать устойчивый канал контрабандных поставок за рубеж продукции военного назначения" из России.

Реклама Фото: ФСБ

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В результате Первомайский районный суд Омска приговорил его к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей (около 182,5 тыс. грн) за "приготовление к контрабанде вооружения".

Россиянина Черноскутова также приговорили к 300 тыс. рублей штрафа и 22 месяца колонии общего режима.

Напомним, что в этом году в России вынесли суровый приговор другому украинцу – Игорю Пирожку дали четыре года колонии.

Также ранее в РФ вынесли заочный приговор экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, которого обвинили в призывах к терроризму.

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О том, как в условиях карантина Украина открывала границу с Россией, смотрите в видеосюжете: