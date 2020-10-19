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Украинцу дали больше двух лет колонии в России: в чем его обвинили

19 октября, 17:28

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Российский суд объявил Игоря Кузнецова виновным в попытке контрабанды военной продукции

В России приговорили к тюремному сроку гражданина Украины по обвинению в попытке вывезти контрабандой детали военной авиатехники.

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Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Федеральную службу безопасности РФ.

Российские следователи утверждают, что в ноябре 2019 года украинец Игорь Кузнецов приехал в российский Омск, где он якобы договорился купить у гражданина России Николая Черноскутова детали. При этом оба мужчины были задержаны ФСБ.

Силовики "установили", что Кузнецов хотел "организовать устойчивый канал контрабандных поставок за рубеж продукции военного назначения" из России.

Фото: ФСБ
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Фото: ФСБ

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В результате Первомайский районный суд Омска приговорил его к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей (около 182,5 тыс. грн) за "приготовление к контрабанде вооружения".

Россиянина Черноскутова также приговорили к 300 тыс. рублей штрафа и 22 месяца колонии общего режима.

Напомним, что в этом году в России вынесли суровый приговор другому украинцу – Игорю Пирожку дали четыре года колонии.

Также ранее в РФ вынесли заочный приговор экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, которого обвинили в призывах к терроризму.

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О том, как в условиях карантина Украина открывала границу с Россией, смотрите в видеосюжете:

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Россия контрабанда омск украинцы за границей военная техника ФСБ РФ
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