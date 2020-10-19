Украинцу дали больше двух лет колонии в России: в чем его обвинили

В России приговорили к тюремному сроку гражданина Украины по обвинению в попытке вывезти контрабандой детали военной авиатехники.
Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на Федеральную службу безопасности РФ.
Российские следователи утверждают, что в ноябре 2019 года украинец Игорь Кузнецов приехал в российский Омск, где он якобы договорился купить у гражданина России Николая Черноскутова детали. При этом оба мужчины были задержаны ФСБ.
Силовики "установили", что Кузнецов хотел "организовать устойчивый канал контрабандных поставок за рубеж продукции военного назначения" из России.
В результате Первомайский районный суд Омска приговорил его к 2 годам и 2 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 300 тыс. рублей (около 182,5 тыс. грн) за "приготовление к контрабанде вооружения".
Россиянина Черноскутова также приговорили к 300 тыс. рублей штрафа и 22 месяца колонии общего режима.
Напомним, что в этом году в России вынесли суровый приговор другому украинцу – Игорю Пирожку дали четыре года колонии.
Также ранее в РФ вынесли заочный приговор экс-министру обороны Украины Анатолию Гриценко, которого обвинили в призывах к терроризму.
О том, как в условиях карантина Украина открывала границу с Россией, смотрите в видеосюжете:
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