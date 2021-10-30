Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Украинцы в Москве. Скабеева похвалила Шария за признание в любви России

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
30 октября, 20:45
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анатолий Шарий вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве
В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене. Коллаж "Сегодня".
В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене. Коллаж "Сегодня".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева похвалила скандального блогера и журналиста Анатолия Шария, который находится в розыске, за признание в любви России.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Реклама

"Украинцы в Москве", – восторженно подписала российская пропагандистка и добавила запись Шария в твиттере.

Ранее Анатолий Шарий вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве. А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

Реклама

"Несколько "охеренно". Охеренно чисто, охеренно удобно, охеренно технологично, охеренный сервис, охеренно дешево (знаю, все говорят, что дорого, но это ОЧЕНЬ дешево), охеренно вкусно, офигительно красиво. Это "провинциал" из Брюсселя, Барсы и Парижа, проживший в ЕС 10 лет, говорит", – написал скандальный блогер.

А Шария ищут в Украине

Чем в последнее время "отличилась" Скабеева

  • Ольга Скабеева известная российская пропагандистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведет ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия-1", где большинство времени посвящают не проблемам РФ, а лжи об Украине.
  • Недавно Скабеева оценила "план Путина" по уничтожению Саакашвили.
  • А как-то Скабеева решила поумничать про российский газ, но нарвалась на жесткий ответ. Троллинг с "благословенным газом" закончился обвинением в преступности.
  • Также пропагандистка заговорила о победе Украины над Россией. Речь шла об украинском параде победы в Москве.
  • В начале сентября Скабеева закатила истерику из-за сноса в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять