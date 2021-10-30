Украинцы в Москве. Скабеева похвалила Шария за признание в любви России

Анатолий Шарий вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве

В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене. Коллаж "Сегодня".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева похвалила скандального блогера и журналиста Анатолия Шария, который находится в розыске, за признание в любви России.

Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Реклама

"Украинцы в Москве", – восторженно подписала российская пропагандистка и добавила запись Шария в твиттере.

Ранее Анатолий Шарий вместе с супругой приехал в Россию и первым делом показали фото с Красной площади в Москве. А его жена Ольга сделала фото на фоне Храма Василия Блаженного на Красной площади.

Реклама

"Несколько "охеренно". Охеренно чисто, охеренно удобно, охеренно технологично, охеренный сервис, охеренно дешево (знаю, все говорят, что дорого, но это ОЧЕНЬ дешево), охеренно вкусно, офигительно красиво. Это "провинциал" из Брюсселя, Барсы и Парижа, проживший в ЕС 10 лет, говорит", – написал скандальный блогер.

А Шария ищут в Украине

В феврале этого года Шарию сообщили о подозрении в госизмене и разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти. В СБУ отмечали, что он мог действовать по заказу иностранных структур. В конце февраля он был объявлен в розыск. Читайте подробнее, чем известен этот блогер и за что его обвиняют в госизмене.

В мае украинские СМИ сообщили о том, что Литва лишила Анатолия Шария статуса политического беженца. Специально для "Сегодня" он эксклюзивно прокомментировал это решение.

А в начале сентября даже появились сообщения в соцсетях, мол, разыскиваемого Шария видели в Киеве.

В августе СНБО ввел санкции против Шария и его информресурса.

Чем в последнее время "отличилась" Скабеева