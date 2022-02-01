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СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

"Нам что, воевать с блоком НАТО?" Путина озаботил ответ США на ультиматум

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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1 февраля, 19:26
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Президент России заявил, что они продолжают анализировать реакцию Запада
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал ответы США и НАТО по так называемым гарантиям безопасности.

Об этом сообщает Пул №3.

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"Внимательно анализируем полученные от США и НАТО письменные ответы. Но уже сейчас понятно, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи от российских границ, а также возврата военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", – сказал Путин.

Российский лидер также боится, что оккупированный Россией Крым вернется в состав Украины.

"В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина является членом НАТО, напичкана оружием – и начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО? Кто-нибудь об этом хоть что-нибудь подумал? Похоже, что нет!" – возмутил Путин.

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Блинкен дал четко понять Лаврову позицию США по Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал к немедленной деэскалации и выводу войск и техники от границ Украины. Они обсуждали письменный ответ США на требования РФ по гарантиям безопасности.

"Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с Россией по вопросам взаимной безопасности, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками", – говорится в заявлении Госдепа.

Блинкен еще раз подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право всех стран определять свою собственную внешнюю политику и союзы.

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Госсекретарь также подчеркнул, что дальнейшее вторжение в Украину будет встречено быстрыми и тяжелыми последствиями, и призвал Россию идти дипломатическим путем.

Россия против НАТО

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Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

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