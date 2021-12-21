Ультиматум РФ по НАТО. В Москве объяснили роль Украины

Сейчас РФ ждет официальной реакции от Штатов и Альянса на свои предложения

Москва не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам с США и НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не видит необходимости подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишут РИА Новости.

По его словам, в то же время Украина и другие страны в курсе всего происходящего, но проекты договоров им не передавались.

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"Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам – США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", – сказал он.

Конфликт интересов