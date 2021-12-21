Мир
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Ультиматум РФ по НАТО. В Москве объяснили роль Украины

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 декабря, 13:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сейчас РФ ждет официальной реакции от Штатов и Альянса на свои предложения
Москва не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам с США и НАТО
Москва не видит необходимости на данном этапе подключать Украину к переговорам с США и НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия не видит необходимости подключать Украину к переговорам с США и НАТО о гарантиях безопасности. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишут РИА Новости.

По его словам, в то же время Украина и другие страны в курсе всего происходящего, но проекты договоров им не передавались.

Реклама

"Пока наши проекты договоров были переданы лишь двум субъектам – США и Североатлантическому альянсу. Украине мы ничего не передавали, но, естественно, Украина в курсе, как и все остальные. На данном этапе мы не видим необходимости в их участии", – сказал он.

Конфликт интересов

  • Президент России Владимир Путин во время видеопереговоров с президентом США Джозефом Байденом дал четко понять, что он добивается невхождения Украины в западные союзы.
  • Во время этих же переговоров Вашингтон отметил, что Украина является партнером США. Байден сказал Путину, что в случае эскалации ситуации в Украине США укрепят восточный фланг НАТО.
  • 15 декабря Россия передала США проект договора о предоставлении гарантий нерасширения НАТО на восток. В нем идет речь о том, чтобы не принимать страны бывшего Советского Союза в Альянс – в первую очередь Украину, Молдову, Грузию.
  • В России надеются, что США передадут Москве уже на будущей неделе свои конкретные соображения относительно проекта договора о предоставлении России гарантий нерасширения НАТО на восток.
  • В США подтвердили, что получили проект договора о предоставлении России гарантий непродвижения на восток. Однако Белый дом намерен обсудить этот документ с европейскими партнерами. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 17 декабря.
  • В Украине сложившаяся ситуация подтолкнула Верховную Раду разрешить допуск на территорию страны войск других стран для участия в международных учениях.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.28

Российский рубль (₽)

0.3677

Евро (€)

30.77

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1/2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять