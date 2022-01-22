Ультиматум России. Байден пишет Путину личное письмо, которое не понравится хозяину Кремля

В России могут опубликовать ответ США по гарантиям безопасности.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Госдепартаменте США.
При этом в США просят российскую сторону сохранить в тайне содержание документа, который предполагают отправить до 30 января.
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Ответ США
Источник сообщил, что ответ США стоит представить в письменном виде, чтобы с ним ознакомился "единственный человек, принимающий в России решение, – Владимир Путин".
"Если отправка ответа позволит лицу, принимающему финальное решение в России, рассмотреть [наши] идеи и решить, продвигаться вперед или нет, то это отвечает нашим (американским) интересам", – сказал источник.
В газете отмечают, что в ответе администрации президента США Джо Байдена будут предложения США по безопасности. Также он будет, как утверждается, демонстрировать заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.
Источник также сообщил, что ответ США "разочарует Россию", поскольку последняя хочет получить отказ НАТО от "политики открытых дверей" в отношении потенциальных новых членов альянса.
"Россия должна отвести войска"
Также официальный представитель Госдепа США Андреа Калан в эксклюзивном комментарии для телеканала "Украина 24" отметила, что после того, как ответ будет передан России, в США будут смотреть, как этот диалог будет развиваться дальше.
"Наша позиция не изменилась – Россия должна отвести войска от границы с Украиной, перестать дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, а также выполнять свои обязательства по Минским договоренностям", – сказала она.
О чем идет речь
Спикер Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что США готовят письменный ответ Российской Федерации, в котором выразят свои беспокойства из-за действий Кремля.
По ее словам, на следующей неделе Вашингтон передаст Кремлю письменный ответ относительно гарантий безопасности.
Чего хочет Россия
- Россия требует отказаться от расширения НАТО и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России.
- 10 января состоялись переговоры между США и РФ, на которых обсуждались требования Москвы. После этого 12 и 13 января аналогичные переговоры прошли с представителями НАТО и ОБСЕ.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном 21 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ждет конкретных ответов на свои предложения.
- Сергей Лавров после встречи с Энтони Блинкеном заявил, что глава американской дипломатии пообещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на так называемые гарантии безопасности.