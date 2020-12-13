Умер "голос Кремля"

На 77-м году жизни умер диктор протокольных мероприятий президента РФ Евгений Хорошевцев.

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Пресс-секретарь Путина Песков назвал Хорошевцева "голосом Кремля", передает "Интерфакс".

Последние 20 лет Хорошевцев посвятил "кремлевским" мероприятиям.

С 1968 года он начал работать диктором Всесоюзного радио, где долгое время проработал с диктором Всесоюзного радио Юрием Левитаном. Снялся в нескольких ролях в кино- и телепостановках.

А в 1996-1997 годах был генеральным директором общероссийского "Радио-1".

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Недавно мы писали, что на 95-м году ушел из жизни бывший президент Франции Валери Жискар д'Эстен. Он болел коронавирусом.

Также мы писали о том, что теща пятого президента Украины Петра Порошенко, Людмила Переведенцева, умерла от COVID-19.

К слову, также недавно стало известно, что 28 октября скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

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