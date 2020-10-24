Война в Нагорном Карабахе: умер раненый 13-летний россиянин

Об этом сообщает прокуратура Азербайджана

13-летний россиянин Артур Маяков получил смертельное ранение в результате ракетного обстрела Гянджи 17 октября. Мальчик умер в больнице.

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Об этом заявили в генпрокуратуре Азербайджана.

"Получивший ранения в результате ракетного удара по Гяндже 17 октября гражданин РФ Маяков Артур Владимирович, 2007-го года рождения, скончался сегодня в больнице", – говорится в сообщении ведомства.

Как пишет издание moscow-baku.ru, Артур приехал в гости к бабушке из города Ессентуки в 2019 году. Он родился и вырос в России, где жил со своей мамой. Его отец Рамин Гулиев умер несколько лет назад, и бабушка захотела увидеть своего внука.

Из-за эпидемии коронавируса мальчик остался у бабушки, ему сделали временную регистрацию по месту жительства и записали в школу.

В МИД Азербайджана 24 октября сообщили, что "противник, потерявший боевые позиции и вынужденный отступить, с направления Горисского района Армении подвергает артиллерийскому обстрелу территорию Губадлинского района Азербайджана".

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Напомним, в зоне конфликта над Нагорным Карабахом продолжают летать и координировать удары беспилотников турецкие истребители F-16. Азербайджанская сторона заявила, что готова остановить боевые действия в Нагорном Карабахе только в том случае, если Армения прекратит огонь.

В то же время глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в США по Нагорному Карабаху, которые провел Майк Помпео, продуктивными.

23 октября в столице непризнанной республики Арцах – городе Степанакерте сработали системы предупреждения о воздушном нападении, а город Мартуни в Армении подвергся бомбардировке.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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