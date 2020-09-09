Уничтожение российского генерала в Сирии: число жертв возросло до семи

История с уничтожением российского генерала в Сирии получила продолжение – на днях в военном госпитале им. Бурденко в Москве умер сержант Михаил Мильшин, раненный при взрыве, в результате которого 18 августа погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, сообщает российская редакция Радио Свобода.

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Похороны российского наемника должны были состояться сегодня, 9 сентября, в областном центре Орел.

Сообщение о смерти Мильшина было размещено 7 сентября на страничке в соцсети орловского военно-патриотического центра "Десантник", выпускником которого Мильшин являлся.

Во вторник в комментариях к этой записи появилось фото траурного уголка памяти Мильшина с некрологом, в котором коротко описан его жизненный путь и обстоятельства смерти.

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Из этого описания следует, что Михаил Мильшин с августа 2017 года был курсантом батальона высшего образования специального назначения Рязанского высшего воздушно-десантного училища. В Сирии он "в ходе учебы практиковался в выполнении специальных задач в качестве переводчика с арабского языка", и в 2018 году указом Владимира Путина был награжден медалью "За отвагу". Как говорится в некрологе, Мильшин был тяжело ранен при взрыве 18 августа в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, во время которого погиб российский генерал-майор Вячеслав Гладких.

Информацию о смерти Мильшина Радио Свобода подтвердила мать одного из его однокурсников. По ее словам, он учился на 4-м курсе, был женат и воспитывал ребенка.

Сайт "Сегодня" сообщал, что инцидент произошел 18 августа в районе нефтяного поля Ат-Тайм недалеко от города Дейр эз-Зор. Кроме Гладких, в результате атаки погибли еще пятеро человек, а трое российских военных были ранены. Таким образом, после смерти Мильшина число жертв взрыва возросло до семи.

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