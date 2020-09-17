"Ушел в отставку – получил орден": Путин вручил Медведеву новую награду

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

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В опубликованном 17 сентября документе говорится, что новую государственную награду бывшему главе правительства РФ вручили за "заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Очевидно, таким образом Путин решил поздравить Медведева с юбилеем – именно в этот день ему исполнилось 55 лет. В то же время, никаких официальных заявлений хозяин Кремля по этому поводу не делал.

Однако пользователей соцсетей возмутило награждение бывшего премьера – они не увидели повода для вручения тому высокой государственной награды, кроме своевременного освобождения кресла, которое он занимал.

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Напомним, что Дмитрий Медведев подал в отставку 15 января – вскоре после обращения Владимира Путина к парламенту, в котором тот объявил о начале конституционной реформы, что позволит ему избираться еще на два срока подряд. Однако покидать политику Медведев не стал – специально для него была создана должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

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Как известно, уже на следующий день был назначен новый премьер России – им стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

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