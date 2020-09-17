Українська
$ 28,12
33,39
  1. Мировые новости
  2. Россия

"Ушел в отставку – получил орден": Путин вручил Медведеву новую награду

17 сентября, 13:45

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В соцсетях указ президента РФ наградить экс-премьера орденом вызвал недоумение

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Реклама

В опубликованном 17 сентября документе говорится, что новую государственную награду бывшему главе правительства РФ вручили за "заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу".

Очевидно, таким образом Путин решил поздравить Медведева с юбилеем – именно в этот день ему исполнилось 55 лет. В то же время, никаких официальных заявлений хозяин Кремля по этому поводу не делал.

Однако пользователей соцсетей возмутило награждение бывшего премьера – они не увидели повода для вручения тому высокой государственной награды, кроме своевременного освобождения кресла, которое он занимал.

Реклама

В тренде
Российский активист Тесак покончил с собой в тюрьме: какое послание он оставил

Реклама

Напомним, что Дмитрий Медведев подал в отставку 15 января – вскоре после обращения Владимира Путина к парламенту, в котором тот объявил о начале конституционной реформы, что позволит ему избираться еще на два срока подряд. Однако покидать политику Медведев не стал – специально для него была создана должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Реклама

Как известно, уже на следующий день был назначен новый премьер России – им стал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия орден Владимир Путин Дмитрий Медведев

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика
Навальный сделал первое заявление после отравления
Навальный сделал первое заявление после отравленияРоссия
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об
Кравчук заставил Грызлова извиниться за слова об "отдельном" Донбассе – СМИПолитика
Зеленский впервые прокомментировал отравление Навального
Зеленский впервые прокомментировал отравление НавальногоПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять