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Морской бой Запада против Кремля. Как олигархи Путина теряют свои роскошные яхты (видео и фото)

Александр Максюк Александр Максюк Заместитель событийного лидера "Сегодня"
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14 апреля, 17:58
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Международные санкции против агрессивной политики Москвы больно бьют по российским миллиардерам
Усманов потерял свою дорогую "игрушку"
Усманов потерял свою дорогую "игрушку" / Фото: "Сегодня"

Ближайшее окружение Путина стремительно теряет свои активы. Западные санкции показали свою эффективность и лишили российских олигархов спокойного сна. Им ясно указали на дверь из элитного клуба сверхбогачей планеты.

В Германии вчера, 13 апреля, окончательно конфисковали яхту Dilbar, которая принадлежала миллиардеру Алишеру Усманову. А его коллега по цеху олигархов Сулейман Керимов, похоже, распрощается со своей яхтой Amadea, которую арестовали на Фиджи.

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Сайт "Сегодня" рассказывает о том, как санкции Запада бьют по российским миллиардерам.

Усманов переписал яхту на сестру, но не помогло

Яхта Dilbar зашла на верфи Гамбурга для модернизации еще в 2020 году, и после введения санкций против России судно попало под колпак Федерального управления по борьбе с преступностью (BKA). После ареста яхты (еще в марте 2022 – Ред.) пресс-служба BKA распространила заявление, в котором объяснила свои дальнейшие действия.

"BKA определило владельца Dilbar в результате обширных расследований, несмотря на сокрытие в офшоре. Это Гульбахор Исмаилова, сестра Алишера Усманова", – заявили немецкие следователи.

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Добавим, что западные санкции из-за войны в Украине распространяются и на сестру олигарха. Чуть позже в ВКА добавили, что яхта не может быть "продана, сдана в аренду или передана суду в качестве залога".

ТТХ яхты Dilbar

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Суперяхта Усманова арестована в ФРГ
Суперяхта Усманова арестована в ФРГ / Фото: Getty Images

По информации американского журнала Forbes судно в длину 156 метров, оно оборудовано двумя вертолетными площадками и 25-метровым бассейном. Здесь также есть сауна, салон красоты, тренажерный зал и 12 номеров-люкс для уважаемых гостей.

Водоизмещение яхты 15 917 тонн (это самая крупная моторная яхта в мире по валовой вместимости). В команду экипажа входит 96 человек.

Состояние Алишера Усманова

Основатель "USM Holdings" миллиардер и один из богатейших бизнесменов России, по данным Википедии. Он входил в десятку российских предпринимателей и топ-менеджеров по упоминаемости в зарубежных СМИ по итогам 2020 года. Был президентом Международной федерации фехтования (FIE) с 2008 до 3 марта 2022 года.

28 февраля 2022 года ЕС ввёл против него санкции, к которым присоединились Великобритания, США, Япония, Канада и Австралия, а с 16 марта Усманов находится в списке приоритетного санкционного контроля США.

Беда Керимова на Фиджи

Российский олигарх Сулейман Керимов решил спрятать свою шикарную яхту Amadea от санкций куда подальше и дал команду держать курс на Фиджи.

Судно благополучно пришвартовалось в порту города Лаутока во вторник 12 апреля, а спустя пару дней агентство Reuters сообщило об аресте яхты.

Также полиция задержала весь ее экипаж и сейчас допрашивает капитана Amadea. В Центра управления и контроля национальной полиции сообщили, что капитан судна должен ответить на вопрос, как яхта прибыла на Фиджи без таможенного оформления.

Агент Чейз Смит из Baobab Marine, работающий с яхтой олигарха поспешил заверить прессу, что "полиции Фиджи переданы все улики".

Посольство США уже официально заявило, что внимательно следит за ситуацией с Amadea и "сотрудничает с фиджийскими властями по этому вопросу".

ТТХ яхты Amadea

Яхта Керимова задержана на Фиджи
Яхта Керимова задержана на Фиджи / Фото: RUY

Как передает специализированный портал RUY cудно было построено в 2017 году в Германии. Яхта оснащена двумя двигателями и развивает максимальную скорость в 20 узлов, при этом на крейсерской скорости в 13 узлов запас хода составляет 8000 морских миль.

На борт Amadea может принять до 16 дорогих гостей. Они смогут разместится в 8 каютах, из которых одна VIP-класса. Каюта хозяина состоит из рабочего кабинета, гардеробной и двух ванных комнат. В команде экипажа 36 моряков.

Состояние Сулеймана Керимова

Он член Совета Федерации России от Дагестана и владеет в той или иной степени предприятиями "Полюс Золото" и "Уралкалий". Но вот уже 15 лет как Керимов перевел практически все свои активы в зарубежные компании и банки, такие как Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и др.

В 2018 году Сулейман Керимов как российский олигарх, обладающий состоянием более миллиарда долларов, был внесен в "Кремлевский список", составленный Минфином США, как передает портал "Кавказский узел".

В 2006 году олигарх угодил в автокатастрофу на юге Франции. Его Ferrari Enzo ( 650 тысяч долларов) занесло на набережной в Ницце, после чего авто вспыхнуло. Олигарх получил серьезные ожоги и перенес несколько операций по пересадке кожи, а его спутницей в тот злосчастный день была Тина Канделаки.

Парусную яхту Мельниченко нашли в Италии

12 марта финансовая гвардия Италии в порту Триеста арестовала яхту Sailing Yacht A российского олигарха Андрея Мельниченко, который попал в санкционный список ЕС еще 9 марта.

По информации итальянской газеты La Repubblica судно обошлось Мельниченко в €530 млн. Sailing Yacht A самая большая частная парусная яхта в мире.

ТТХ яхты Sailing Yacht A

Яхта Мельниченко задержана в Италии
Яхта Мельниченко задержана в Италии

Длина яхты 143 м, ширина – 25 м, водоизмещение – 12 600 тонн. Три монолитные мачты высотой в 25 м. Нетрадиционный дизайн судна разработал всемирно известный корабел Филипп Старк. На воду судно было спущено в 2017 году в немецком Киле. На яхте восемь палуб, а на борту размещены бассейн, гараж для автомобилей и тендеров, вертолетная площадка, ангар для мини-субмарины. На самой нижней палубе расположено обсервационное помещение для наблюдения за подводным миром.

Состояние Андрея Мельниченко

Андрей Мельниченко находится на девятом месте в рейтинге богатейших людей в России по версии журнала Forbes и 165 месте в мире (его активы оценили в $11,6 млрд). В рейтинге агентства Bloomberg Мельниченко находится на втором и 66 местах соответственно ($21,4 млрд).

Завершая итальянскую часть истории, добавим лишь, что официальный Рим, как сообщала газета La Repubblica, арестовал яхты владельца "Северстали" Алексея Мордашова и владельца Volga Group Геннадия Тимченко. Они тоже под колпаком у Запада.

Как олигархи прячут корабли и оставляют следы на воде

Но не все подсанкционные миллиардеры пострадали от действий западных следователей. Некоторые из них направили свои яхты и самолеты в страны, на которые не распространяются ограничительные меры ЕС, Британии и США.

Так, к примеру, хозяин российского "Лукойла" Вагит Алекперов успел увести свою яхту Galactica Super Nova в Черногорию. Сейчас судно стоит на якоре в акватории города Тиват, раскинувшегося на побережье Бока-Которского залива.

Цена Galactica Super Nova составляет 75 миллионов евро. В ней есть шестиметровый бассейн со стеклянным дном, лифт и вертолетная площадка. Экипаж 16 человек.

Яхта Алекперова стоит на якоре в Черногории
Яхта Алекперова стоит на якоре в Черногории / Фото: heesenyachts.com

Олигарх Роман Абрамович, который из-за санкций лишился клуба "Челси" пошел курсом Алекперова и тоже увел свою яхту от греха подальше. Экипаж 139-метрового судна Solaris перегнал корабль из порта Барселоны в Тиват.

Яхта Абрамовича успела уйти из Барселоны
Яхта Абрамовича успела уйти из Барселоны / Фото: autoevolution.com

Эту яхту Абрамовича от других отличает повышенный упор на безопасность. Она оснащена радарами для обнаружения ракет, все окна на борту – пуленепробиваемые, обшивка усилена бронепластинами. Максимальная скорость – 18 узлов. Solaris относится к классу Explorer и может очень долго находиться в открытом море без захода в порты.

Кроме Черногории морским убежищем для российских олигархов стали и Мальдивы. Специализированный ресурс Spire Global отследил маршруты многих кораблей и показал 14 апреля трек яхты Олега Дерипаски Clio. Она прошла через Суэцкий канал ночью 12 апреля, направилась в Дубай, затем развернулась и взяла курс на Турцию.

"По этому же пути шли и другие яхты олигархов Алекперова, Рыболовева и Абрамовича", – отметили на ресурсе.

Путешествие яхты Олега Дерипаски Clio

Путин увел свою яхту из ФРГ еще до вторжения в Украину

А вот корабль под названием Graceful продолжает радовать своего хозяина, президента России Владимира Путина. Не знаем, можно ли в данном случае говорить о злоупотреблении служебным положением, но факт остается фактом. Яхта экстренно покинула верфь в Гамбурге 7 февраля (за 17 дней до вторжения в Украину – Ред.). Немецкий таблоид Bild утверждал, что это было бегство из-за страха ареста.

Яхта, длиной 82 метра, была построена в 2014 году и обошлась российским налогоплательщикам в 87 миллионов евро. Она зашла на верфь для переоборудования и на судне успели установить два новых обзорных балкона.

Информацию о пребывании яхты Путина в порту Гамбурга первой опубликовала газета Kieler Nachrichten. Не прошло и суток после публикации, как яхта снялась с якоря и через Кильский канал вышла в Балтийское море, где взяла курс на Россию...

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Вертолеты 144
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