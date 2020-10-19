Утечку воздуха у россиян на МКС устранили: проблема остается

Щель в российском модуле "Звезда" удалось заделать, но только временно

Экипаж Международной космической станции сумел устранить утечку кислорода, которая была обнаружена еще в августе и которую два месяца безуспешно пытались ликвидировать.

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Как сообщают российские СМИ, об этом расположенному в России Центру управления полетами рассказал астронавт Иван Вагнер.

Однако, по его словам, утечку удалось устранить лишь временно – в дальнейшем придется предпринять действия для ее постоянной ликвидации.

"Сейчас мы его изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время", — заявил Вагнер.

Стоит отметить, что 14 октября на МКС доставили новых членов экипажа – россиян Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова и американку Кэтлин Рубинс. Вместе с ними на орбитальную станцию доставили оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в российском модуле "Звезда".

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Как известно, одной лишь утечкой в российской секции МКС проблемы астронавтов не ограничиваются – 15 октября обнаружились и проблемы в системе получения кислорода.

Кроме того, россияне вынуждены пользоваться туалетом в американской секции., поскольку уборная в российском модуле "Звезда" сломалась.

О буднях членов экипажа МКС вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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