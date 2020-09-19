Уже может ходить: Навальный рассказал о своем лечении в Германии (фото)

Раньше он не понимал, как разговаривать, и не узнавал людей

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который недавно вышел из комы, рассказал о своем лечении в больнице Charite в Германии. На своей странице в Instagram он написал, что чувствует себя лучше и уже может ходить.

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"Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая (...) Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел", - написал он.

Также Навальный сообщил, что "совсем недавно не узнавал людей и не понимал, как разговаривать". По словам оппозиционера, в первые дни после выхода из комы у него были проблемы с памятью.

Фото: Алексей Навальный в Instagram

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"Каждое утро ко мне приходил доктор и говорил: Алексей, я принес доску, давайте придумаем, какое на ней написать слово. Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню", – добавил оппозиционер.

Навальный отметил, что восстановление еще будет продолжаться, однако медики решили главную проблему: превратили "из "технически живого человека" в того, кто имеет все шансы снова стать высшей формой существа современного общества – человеком, который умеет быстро листать Instagram и без размышлений понимает, где ставить лайки".

Напомним, Навальный после выхода из комы уже успел пообщаться с немецкой прокуратурой.Он сообщил о намерении вернуться в Россию.

Также ранее он опубликовал фото с семьей в больничной палате и рассказал, как смог целый день смог дышать самостоятельно.

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