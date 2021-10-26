Уже не канцлер: Меркель в Бундестаге отправили на галерку

Меркель не сразу поняла, где теперь ее место

Меркель растерялась во время заседания / Фото: Коллаж: Сегодня

Ангела Меркель впервые за 31 год занимает место на трибуне с другими членами Кабмина. Во время начала работы на новом заседании Бундестага она не сразу смогла определить, где ее место.

Видео, как она замешкалась, сразу попало в объективы камер.

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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель остаться на должности канцлера до формирования нового правительства.

"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", – говорится в заявлении пресс-службы федерального президента Германии.

Меркель уходит из политики