Мир
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

Уже не канцлер: Меркель в Бундестаге отправили на галерку

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
26 октября, 14:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Меркель не сразу поняла, где теперь ее место
Меркель растерялась во время заседания
Меркель растерялась во время заседания / Фото: Коллаж: Сегодня

Ангела Меркель впервые за 31 год занимает место на трибуне с другими членами Кабмина. Во время начала работы на новом заседании Бундестага она не сразу смогла определить, где ее место.

Видео, как она замешкалась, сразу попало в объективы камер.

Реклама

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Ангелу Меркель остаться на должности канцлера до формирования нового правительства.

"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69-го параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", – говорится в заявлении пресс-службы федерального президента Германии.

Меркель уходит из политики

  • Летом Ангела Меркель в последний раз на посту канцлера Германии посетила с визитом США, Россию и Украину. В конце сентября прошли выборы в Бундестаг, на которых победили основные конкуренты партии Меркель Социал-демократическая партия Германии.
  • Но стоит отметить, что процесс формирования нового правительства и избрания нового канцлера может длиться не один месяц, поэтому с Меркель еще рано прощаться.
  • Тем временем все чаще стал обсуждаться вопрос, успеет ли Меркель попасть на "нормандскую встречу". Все стороны якобы подтвердили заинтересованность в проведении саммита еще до конца этого года, но до дела пока не дошло.
  • 11 октября президент Владимир Зеленский созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, с которыми обсуждал Донбасс и будущие переговоры.
  • В свою очередь президент РФ Владимир Путин тоже поговорил с Меркель и Макроном о "нормандской встрече".

мерке:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять