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Уже не скотч. Дыру в российской части МКС заделали

17 ноября, 19:46

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В Роскосмосе утверждают, что поломку починили

В российской секции Международной космической станции удалось установить заплатку на трещину в модуле "Звезда", которую ранее пытались устранить при помощи изоленты.

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Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в Роскосмосе.

Скоро в "Звезде" собираются вымерять уровень атмосферы, чтобы убедиться в эффективности принятых мер или или опровергнуть их.

"На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", – добавили в Роскосмосе.

Напомним, что утечку кислорода на МКС обнаружили еще в августе, однако долгое время не удавалось определить ее местоположение. Изначально предполагалось, что она находится в американской секции.

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Позже удалось установить, что поломка была именно в российской секции – обнаружить ее местоположение удалось при помощи пакета чая, но вот с ремонтом дело не складывалось. Россияне пытались заделать дыру скотчем, но это не помогло.

Позже оказалось, что отверстие лишь увеличилось в размерах. По последней информации, его размер составляет 4,4-4,5 см в длину. Это в 1,5 раза больше значения, о котором сообщалось прежде.

Больше о буднях астронавтов на МКС вы можете узнать в видеосюжете:

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