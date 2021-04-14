В 2021 году Россия продолжит эскалацию на Донбассе – доклад разведки США

Американское разведсообщество оценило исходящие от РФ угрозы, к которым следует готовиться Украине и США

В этом году Россия не собирается отказываться от эскалации в Украине и продолжит нагнетать ситуацию на Донбассе.

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Об этом говорится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США на 2021 год.

В документе прогнозируется, что страна-агрессор "продолжит прилагать усилия по дестабилизации в Украине". Кроме того, разведка подтвердила, что РФ проводит испытания своих новейших вооружений на оккупированной части Донбасса.

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Кроме того, разведчики считают, что РФ продолжит активно развивать свой военный, ядерный, космический, разведывательный и киберпотенциал для продвижения своей повестки дня за рубежом.

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Но при этом Кремль не хочет прямого конфликта с американскими войсками и даже готов к "прагматическому сотрудничеству с Вашингтоном на собственных условиях".

Россию также называют крупнейшей угрозой в киберпространстве и ключевым соперником в космической сфере США.

"Россия продолжает избирать целью критическую инфраструктуру, включая подводные кабели и контрольные системы индустрии, в США и их странах-партнерах и союзниках", – говорится в докладе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал своего американского коллегу Джо Байдена сделать еще больше для сдерживания агрессии России.

Видео: Сегодня

Мы также сообщали, что сегодня Байден созвонился с российским президентом Владимиром Путиным и выразил обеспокоенность из-за ситуации на Донбассе.

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