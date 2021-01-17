В аэропорту, где встречают Навального, задержали его брата и соратников

Задержаны уже минимум восемь человек

В аэропорту "Внуково", куда приземлится рейс с российским оппозиционером Алексеем Навальным на борту, начались задержания встречающих политика.

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Как сообщает "Дождь", задержаны: брат оппозиционера Олег Навальный, соратники Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь и Константин Котов. Также в автозак отвели активиста Дмитрия Бескорова, который приехал встречать оппозиционера.

Задержаны Анастасия Кадетова и Илья Пахомов и фотокорр "Новой газеты" Влад Докшин.

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"Выкрутили руки и повели в автозак — вот и все объяснение. Мы стоим около входа в аэропорт, буквально 500 метров нас проволокли. Пытались отобрать телефоны сотрудники полиции, у меня он пока сохранился", - прокомментировал задержание Котов.

Отметим, что Любовь Соболь приехала в аэропорт в удобной теплой одежде и с рюкзаком, в который собрала необходимые вещи. Она предполагала задержание.

Видео из автозака "Новой газеты":

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