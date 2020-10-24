В Азовском море прогремел взрыв на российском нефтяном танкере

Три человека пропали без вести

В акватории Азовского моря произошел взрыв на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов".

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Об этом сообщил источник в экстренных службах России, передает ТАСС.

"В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв", – рассказал сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в балласте на пустом танкере, идущем Ростовской области России после того, как танкер успешно прошел Керченский пролив.

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В Росморречфлоте сообщили, что после взрыва на танкере в Азовском море спасены 10 человек, троих ищут.

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По данным МЧС РФ, четыре человека остаются на борту танкера.

"К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно "Братск", – рассказали в МЧС.

Проводится поисково-спасательная операция, которая осложнена темным временем суток.

Мы также сообщали, что 9 октября в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, в результате которого погибли четыре человека, десятки людей получили травмы.

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