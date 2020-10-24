Українська
$ 28,27
33,41
  1. Мировые новости
  2. Россия

В Азовском море прогремел взрыв на российском нефтяном танкере

24 октября, 20:27

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Три человека пропали без вести

В акватории Азовского моря произошел взрыв на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов".

Реклама

Об этом сообщил источник в экстренных службах России, передает ТАСС.

"В Азовском море терпит бедствие нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" под российским флагом. По нашим данным, на танкере произошел взрыв", – рассказал сказал собеседник агентства.

Взрыв произошел в балласте на пустом танкере, идущем Ростовской области России после того, как танкер успешно прошел Керченский пролив.

Реклама

В Росморречфлоте сообщили, что после взрыва на танкере в Азовском море спасены 10 человек, троих ищут.

В тренде
Ситуация с коронавирусом в Европе вызывает большую тревогу – медики

По данным МЧС РФ, четыре человека остаются на борту танкера.

"К месту направлены три спасательных судна. На месте находится проходившее мимо судно "Братск", – рассказали в МЧС.

Проводится поисково-спасательная операция, которая осложнена темным временем суток.

Мы также сообщали, что 9 октября в столице Ливана Бейруте произошел мощный взрыв, в результате которого погибли четыре человека, десятки людей получили травмы.

Реклама

Реклама

нефть Россия взрыв танкер Азовское море
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянин
Убийство учителя под Парижем: преступником оказался россиянинЕвросоюз
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в России
Генерал Кривонос об угрозе вторжения РФ: Тысячи трупов солдат расшатают ситуацию в РоссииПолитика
Франция и РФ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Франция и РФ обсудили ситуацию в Нагорном КарабахеРоссия
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислорода
Россиянам на МКС отключили систему подачи кислородаРоссия
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с Баку
Пашинян снова говорит о миротворцах РФ в Нагорном Карабахе: Это компромисс Еревана с БакуДругие страны
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу Путина
Генерал ВСУ объяснил, как военные потери в Украине ударят по рейтингу ПутинаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять