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В Баренцевом море затонуло российское судно: на борту было 19 рыбаков

28 декабря, 07:37

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко

Сообщается, что спасли только двоих человек

В Баренцевом море у Новой Земли затонуло российское рыболовецкое судно "Онега".

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Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.

На борту было 19 рыбаков. По предварительной информации, спасли только двоих. В поисковой операции принимают участие пять суден.

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В Баренцевом море затонуло российское судно: на борту было 19 рыбаков

Причиной катастрофы "Онеги" называют обледенение.

Напомним, в 2019 году в поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате погибли две женщины.

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Россия катастрофа судно Онега
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