В Баренцевом море затонуло российское судно: на борту было 19 рыбаков

В Баренцевом море у Новой Земли затонуло российское рыболовецкое судно "Онега".
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МЧС РФ.
На борту было 19 рыбаков. По предварительной информации, спасли только двоих. В поисковой операции принимают участие пять суден.
Причиной катастрофы "Онеги" называют обледенение.
Напомним, в 2019 году в поселке Джубга в Краснодарском крае РФ перевернулся катамаран с 43 пассажирами, в результате погибли две женщины.
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