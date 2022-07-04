В Белгороде началась экстренная эвакуация из всех поликлиник (видео)

Перед эвакуацией в городе была слыша сирена воздушной тревоги

В Белгороде эвакуируют персонал и посетителей всех городских поликлиник. Фото: "Сегодня"

В российском Белгороде началась экстренная эвакуация персонала и посетителей всех городских поликлиник. Об этом сообщают местные СМИ в понедельник, 4 июля.

Отмечается, что эвакуация происходит в поликлиниках:

Реклама

№ 1 (Белгородский проспект, 95а);

№ 2 (Народный бульвар, 51);

№ 7 (Губкина, 46);

№ 8 (Есенина, 48б).

По словам очевидцев, перед эвакуацией в городе была слыша сирена воздушной тревоги. Также не исключено, что это происходит из-за возможного уведомления о заминировании. Официальных данных пока нет.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вышел к местным жителям, чтобы якобы успокоить их после ночных взрывов. Но что-то пошло не так, и чиновник так и не смог подобрать нужные слова о происходящем.

Реклама

Напомним, в российском Белгороде ночью 3 июля прозвучали громкие взрывы. Позже выяснилось, что в Белгороде прилетела российская ракета. Так, в одном из поврежденных домов застряли фрагменты ракет российской ЗРПК "Панцирь С1". Таким образом, РФ в очередной раз сама себя обстреляла.