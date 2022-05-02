В Белгородской области снова слышны взрывы (видео)

В одном из российских Telegram-каналов разместили ролик с неизвестным сиянием в небе

В Белгородской области опять услышали взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 2 мая жители РФ начали сообщать о якобы новых взрывах в Белгородской области. Также очевидцы активно публикуют кадры с неизвестным сиянием в небе.

Об этом пишут в Telegram-канале "Украина 24".

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Что известно?

В одном из российских Telegram-каналов разместили видео из Белгорода с неизвестным сиянием в небе.

Кроме того, на одной аудиозаписи слышно звук от якобы взрыва в Белгороде.

"Тихо, тихо, успокойся", – говорят, нервничая, местные жители на записи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о якобы сильных взрывах в городе. По его словам, разрушений и пострадавших якобы нет.

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"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", – сказал Гладков.

Позже в Сети начали писать о якобы взрывах в Рыльском районе Курской области. Официального подтверждения пока нет. От Рыльска до украинской границы 30 км.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что над российским Белгородом пролетел истребитель. По предварительной информации, самолет выбрасывает ЛТЦ, это средства инфракрасного противодействия.

В Белгороде объявили набор добровольцев

Ранее в Белгороде горожан пригласили вступить в добровольную народную дружину. Это может быть связано со взрывами на нефтебазе, а также из-за разрушенной железной дороги.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о диверсии. По его словам, возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

В украинской разведке заявили, что спецслужбы РФ планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. По данным ГУР, могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по Белгороду или одному из городов Крыма.

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