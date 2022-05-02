Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензиновый кризис 🔥 РФ горит синим пламенем ⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Россия

В Белгородской области снова слышны взрывы (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 мая, 04:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В одном из российских Telegram-каналов разместили ролик с неизвестным сиянием в небе
В Белгородской области опять услышали взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"
В Белгородской области опять услышали взрывы. Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью 2 мая жители РФ начали сообщать о якобы новых взрывах в Белгородской области. Также очевидцы активно публикуют кадры с неизвестным сиянием в небе.

Об этом пишут в Telegram-канале "Украина 24".

Реклама

Что известно?

В одном из российских Telegram-каналов разместили видео из Белгорода с неизвестным сиянием в небе.

Кроме того, на одной аудиозаписи слышно звук от якобы взрыва в Белгороде.

"Тихо, тихо, успокойся", – говорят, нервничая, местные жители на записи.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил информацию о якобы сильных взрывах в городе. По его словам, разрушений и пострадавших якобы нет.

Реклама

"30 минут назад проснулся от двух сильных разрывов. По информации оперативного штаба, повреждений и разрушений нет. Пострадавших нет. Уже появились в социальных сетях кадры о вспышках в небе", – сказал Гладков.

Позже в Сети начали писать о якобы взрывах в Рыльском районе Курской области. Официального подтверждения пока нет. От Рыльска до украинской границы 30 км.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что над российским Белгородом пролетел истребитель. По предварительной информации, самолет выбрасывает ЛТЦ, это средства инфракрасного противодействия.

В Белгороде объявили набор добровольцев

Ранее в Белгороде горожан пригласили вступить в добровольную народную дружину. Это может быть связано со взрывами на нефтебазе, а также из-за разрушенной железной дороги.

Реклама

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о диверсии. По его словам, возле границы с Украиной серьезно повредили железнодорожные пути.

В украинской разведке заявили, что спецслужбы РФ планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. По данным ГУР, могут быть нанесены ракетно-бомбовые удары по Белгороду или одному из городов Крыма.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 1 мая
1
Личный состав 23 500
Личный состав
2
Самолеты 192
Самолеты
3
Вертолеты 155
Вертолеты
4
Танки 1026
Танки
5
ББМ 2471
ББМ
6
Артиллерия 451
Артиллерия
7
Средства ПВО 80
Средства ПВО
8
РСЗО 151
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 245
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1709
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Остановил врага на блокпосте теробороны… Блоха Юрий Игоревич – младший лейтенант ВСУ (доброволец), начальник обеспечения блокпостов Баштанского батальона теробороны (Николаевщина), до войны – футбольный тренер... Вместе с побратимами остановил технику врага, вступив в бой на блокпосте. Погиб от пуль российских оккупантов. Ему было 33 года. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
История героя

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять