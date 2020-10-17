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В МИД Германии заявили, что "Северный поток" достроят

17 октября, 13:16

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Хайко Маас не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального

Российский газопровод "Северный поток – 2" будет достроен. Возникает лишь вопрос, когда именно это случится.

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С таким утверждением выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас в опубликованном в субботу, 17 октября, интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Я предполагаю, что "Северный поток – 2" будет достроен. Вопрос в том, когда. Мы определяем нашу энергетическую политику и энергоснабжение здесь, в Европе", – заявил он.

Министр Германии отметил, что ФРГ не подвергает критике тот факт, что США в прошлом году более чем в два раза увеличили импорт нефти из РФ, став вторым по объемам импортером российской тяжелой нефти.

"США реализуют свое право на независимую энергетическую политику. Мы тоже так делаем", – сказал Маас.

Кроме того, министр отметил, что ФРГ не собирается отказываться от диалога с РФ из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального, так как Москва необходима для урегулирования региональных конфликтов.

"Наши отношения с Россией останутся сложными", – считает он.

Напомним, ранее Хайко Маас заявил, что Германия может приостановить строительство газопровода "Северный поток – 2" в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

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Позже глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на сессии Европарламента с ежегодной речью о состоянии дел в Евросоюзе, сказала, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального не останется без ответа со стороны Евросоюза.

Президент Владимир Зеленский призвал власти Австрии рассмотреть вопрос строительства газопровода "Северный поток – 2" с точки зрения энергетической безопасности, в частности, всей Европы. После переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом в Вене Зеленский отметил, что это не только энергетическая безопасность Украины.

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