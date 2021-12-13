В Британии дали ответ, как избежать войны России с Украиной

Премьер Джонсон пригрозил Путину в случае вторжения в Украину

Джонсон и Путин провели переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы британского правительства.

В ходе разговора Джонсон выразил обеспокоенность наращиванием российских войск на границе с Украиной и предложил путь разрешения ситуации.

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"Премьер-министр подтвердил важность работы по дипломатическим каналам для деэскалации напряженности и определения долгосрочных решений", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Джонсон подчеркнул приверженность Соединенного Королевства территориальной целостности и суверенитету Украины и предупредил, что любые дестабилизирующие действия (со стороны России – ред.) будут стратегической ошибкой, которая будет иметь серьезные последствия.

Позиция Кремля касательно Украины

Российский лидер в ходе разговора подробно изложил Джонсону принципиальные оценки текущей ситуации вокруг Украины. Он заявил, что нужно провести переговоры с целью выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток. Кроме того, Путин обвинил Киев в срыве Минских соглашений.

"Украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии столкновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", – говорится в заявлении Кремля.

Стягивание войск к границе

Россия периодически перебрасывает и сосредотачивает войска для того, чтобы поддерживать напряжение для осуществления давления на соседние государства. В Минобороны говорят, что в настоящее время фиксируется постепенная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной.

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13 декабря замглавы министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что он не понимает "зацикленность" американцев на угрозе российского вторжения в Украину.

Запад на стороне Украины

Президент США Джо Байден во время онлайн-переговоров с главой Российской Федерации Владимиром Путиным сказал, что РФ заплатит высокую цену в случае военного вторжения в Украину.

Несмотря на поддержку Украины, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу заявил, что никто воевать за нашу страну не будет, а страны НАТО лишь помогут оружием и мощными санкциями. Также президент Джо Байден накануне подтвердил, что армия США не будет воевать за Украину.