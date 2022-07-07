В Брянской области паника: опять что-то взрывается, россияне боятся ложиться спать

Некоторые решили возмущаться Путину

В мае в Брянске горела нефтебаза / Коллаж "Сегодня"

В Брянской области России опять паника – местный губернатор Александр Богомаз сообщил уже не о "хлопках", а о целом "артиллерийском обстреле".

Об этом передают российские телеграм-каналы и пропагандистские СМИ.

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Что известно

"Сегодня вечером со стороны Украины был произведен артиллерийский обстрел приграничного села Некислицы Севского района. В результате обстрела повреждений объектов жизнедеятельности, жилых строений нет. Жертв и пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – написал губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале.

В местных чатах в шоке от происходящего и требуют от президента России, чтобы он это прекратил.

"Опять. Думаю пора написать в адрес президента, где защита наша, чем я и займусь сейчас", – просто даже начали угрожать своему полководцу.

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"А что в Климово бабахнуло 2 минуты назад кто знает? Гром?", – так отреагировал еще один местный житель российского регионе.

"Сейчас во всех городах ,что-то бабахает", – заметил еще один пользователь.

"Какой гром? Гром протяжный. Ппц просто, и спать страшно ложиться. Я до этого дня нормально спать ложилась, а сегодня прямо жутко очень", – написала пользователь под именем Татьяна.

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Обстановка