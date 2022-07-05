В Брянской области россияне напали на воинскую часть (фото, видео)

По словам местных жителей, они слышали автоматную очередь

В России новое ЧП. Фото: коллаж "Сегодня"

В Клинцах Брянской области трое мужчин напали на воинскую часть 12721. По словам местных жителей, они слышали автоматную очередь. Сейчас нападавших разыскивают.

Об этом пишут российские СМИ.

Реклама

Что известно?

По предварительной информации, нападение произошло 5 июля около 4:15 утра. Трое мужчин были в масках и вооружены.

После произошедшего они скрылись в неизвестном направлении. Один из них ранен ответным огнем.

Отмечается, что в воинской части, на которую напали, служат контрактники. К слову, часть расположена примерно в 50 километрах от границы с Украиной.

Реклама

В Брянской области горит синим пламенем воинская часть

В Клинцах в Брянской области Российской Федерации вспыхнул масштабный пожар на территории воинской части. Она расположена примерно в 50 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

Реклама

В местной воинской части слышали один сильный взрыв и три менее громких. Говорят, что пострадала военная техника, которая использовалась в Украине.