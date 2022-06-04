Опять бомбят Воронеж? В Брянской области заявили об обстреле поселка

Как всегда, в РФ обвиняют Украину

В Брянской области загорелись два дома. Фото: коллаж "Сегодня"

В России заявили, что ВСУ якобы обстреляли село Случевск Погарского района, что в Брянской области. В результате попадания снарядов загорелись два дома.

Об этом сообщает Интерфакс.

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Среди жителей есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение.

Отметим, "Бомбить Воронеж" — первоначально интернет-мем, ставший затем распространенным фразеологизмом в связи с соответствующими политическими событиями в России 2010-х годов. Означает такой ответ российских властей на санкции или иные неугодные им действия иностранных государств, который наносит ущерб гражданам самой России, ущемляет их интересы.

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