Опять бомбят Воронеж? В Брянской области заявили об обстреле поселка

В России заявили, что ВСУ якобы обстреляли село Случевск Погарского района, что в Брянской области. В результате попадания снарядов загорелись два дома.
Об этом сообщает Интерфакс.
Среди жителей есть один пострадавший – мужчина получил легкое осколочное ранение.
Отметим, "Бомбить Воронеж" — первоначально интернет-мем, ставший затем распространенным фразеологизмом в связи с соответствующими политическими событиями в России 2010-х годов. Означает такой ответ российских властей на санкции или иные неугодные им действия иностранных государств, который наносит ущерб гражданам самой России, ущемляет их интересы.
Взрывы в России
- 1 апреля российские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, якобы "выпущенный со стороны Украины". В результате взрыва возник пожар на нефтебазе, который уничтожил несколько цистерн с нефтью.
- В Минобороны Украины опровергли заявление РФ и ответили, что наши защитники не имеют отношения к ЧП в Белгороде. Высокопоставленные чиновники назвали две вероятные причины подрыва нефтебазы – безалаберность оккупантов либо же попытка скрыть чью-то коррупцию. По заявлению наших военных, у них нет сведений о том, что к взрыву причастны подразделения ВСУ.
- В Брянске в ночь с воскресенья на понедельник, 25 апреля, прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части.
- Спустя некоторое время в пресс-службе правительства Брянской области подтвердили пожар на нефтебазе, но его причину не назвали. Там сообщили, что горят резервуары. О взрывах никаких упоминаний не было.
- Жителей домов возле горящей нефтебазы в Брянске начали эвакуировать полицейские.
- Недавно в Белгороде были "хлопки". Из-за этого в небо подняли авиацию.