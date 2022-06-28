В Бурятии жены оккупантов требуют вернуть их домой: что известно

В Минобороны РФ не комментируют ситуацию

Подтверждены данные о 184 погибших оккупантах из Бурятии. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бурятии в России супруги военнослужащих записали обращение к главе республики, чтобы их мужей вернули домой. Как отмечается, оккупанты с января отправились на "учения" и сейчас находятся в Украине,

Об этом заявила одна из участниц акции Вера Партилхаева, пишет "Радио Свобода".

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В частности, супруги оккупантов заявили, что с 24 февраля военные участвуют в "спецоперации" – все эти российские захватчики имеют контузии легкой и средней степени тяжести.

"Телевидение не дает огласки этому беззаконию! Все боятся, дана команда молчать! Пусть будет на вашей совести смерть каждого военного в этой несправедливой войне! Мы требуем вернуть наших сыновей и мужчин на родину", – написала Вера Партилхаева в соцсетях, обратившись к главе Бурятии Алексею Цыденову.

Как отмечается, к обращению присоединились жены российских военных из пятой танковой Тацинской бригады. В целом, по данным Сибирь.Реалии, к середине июня подтверждены данные о 184 погибших оккупантах из Бурятии. В то же время официально Минобороны РФ эти данные не комментирует.

Ранее ГУР Минобороны сообщило, что в России массово увольняются силовики. Сотрудники ОМОН и СОБР боятся, что их отправят на войну в Украину – поэтому все поголовно пишут рапорты. Также российские оккупанты ищут новые лайфхаки, как убежать с войны, и пьют алкоголь от страха.