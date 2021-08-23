В центре Москвы запустили в небо украинский флаг – видео

Украинский стяг заметили в разных районах города. Пока неизвестно, кто его запустил

Сине-желтый флаг заметили в небе над Москвой. Коллаж "Сегодня"

В День Государственного флага Украины в Москве неизвестные запустили в небо украинский флаг.

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Соответствующие видео пользователи публикуют в соцсетях.

Сначала сине-желтый флаг, привязанный к шарикам, заметили на фоне Кремля в самом центре Москвы.

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После этого украинский флаг сняли на фоне бизнес-центра "Москва-сити". Это другой район города, так что можно предполагать, что это два разных стяга.

День флага Украины

День украинского флага отмечает ежегодно 23 августа. На общегосударственном уровне праздник установлен указом президента Украины Леонида Кучмы в 2004 году.

23 августа 1991 года , после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский стяг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником Петром Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы, о котором говорилось выше.

, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский стяг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником Петром Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы, о котором говорилось выше. Позднее президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.

Напомним, недавно в Киеве ветераны АТО и ООС подняли самый большой Государственный стяг. Мероприятие прошло на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

Также мы писали, что в течение праздничных дней, 23-25 августа, в Киеве меняется график работы городского транспорта. Со всеми изменениями можно ознакомиться здесь.