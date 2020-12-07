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В Чечне с почестями похоронили убийцу французского учителя – СМИ

7 декабря, 00:05

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Тело чеченца доставили из Франции 5 декабря

В Чечне в селе в Урус-Мартановском районе в воскресенье, 6 декабря, с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который обезглавил во Франции учителя за карикатуры на пророка Мухаммеда, которые тот показывал ученикам.

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Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации издания, тело Анзорова, которого французские полицейские застрелили при попытке задержания, 5 декабря доставили из Франции.

Отмечается, что в церемонии прощания приняли участие около 200 человек.

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Также сообщается, что местные власти приняли особые меры безопасности: в село пускали в основном тех, кто там проживает, а в окрестностях порядок охраняли 65 сотрудников полиции.

Похорон чеченца, убившего французского учителя
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Напомним, 47-летний преподаватель истории Самюэль Пати был убит 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем. Предполагаемый убийца был застрелен полицейскими при задержании в соседнем городе – им оказался Абдуллах Анзоров, который в 2008 году в шестилетнем возрасте приехал во Францию вместе с семьей и имел статус беженца.

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