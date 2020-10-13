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В Чечне застрелили двух росгвардейцев. Что произошло

13 октября, 10:42

Денис Беспалов Денис Беспалов

В нескольких регионах Грозного введен режим контртеррористической операции

В России в столице Чечни Грозном произошла стрельба, в ходе которой погибло двое сотрудников Росгвардии.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщается, четверо боевиков, по предварительной информации, ликвидированы.

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13 октября в нескольких регионах Грозного введен режим контртеррористической операции.

Ранее сообщалось, что в Грозном напали на адвоката, которая защищала узников Кремля Гриба и Клыха.

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Россия Чечня росгвардия
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