В Дагестане на последнем звонке выкрикнули запрещенные в РФ слова о Путине и Украине (видео)

Видео с громким заявлением разнеслось по соцсетям

На школьной линейке осудили Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети распространяется видео со школьного последнего звонка, на котором прозвучало осуждение войны и призыв за свободу Украины. Утверждают, что оно снято в Дагестане.

На видео девушка в микрофон громко заявила: "Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт".

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Известно, что в Дагестане действительно проходил последний звонок в школах.

Отметим, что в России существует законодательное преследование за "дискредитацию военной спецоперации", то есть за высказывания против войны в Украине. За это можно получить крупный штраф. Республика Дагестан является субъектом РФ.

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