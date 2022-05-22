В Дагестане на последнем звонке выкрикнули запрещенные в РФ слова о Путине и Украине (видео)

В Сети распространяется видео со школьного последнего звонка, на котором прозвучало осуждение войны и призыв за свободу Украины. Утверждают, что оно снято в Дагестане.
На видео девушка в микрофон громко заявила: "Нет войне! Свободу Украине! Путин — черт".
Известно, что в Дагестане действительно проходил последний звонок в школах.
Отметим, что в России существует законодательное преследование за "дискредитацию военной спецоперации", то есть за высказывания против войны в Украине. За это можно получить крупный штраф. Республика Дагестан является субъектом РФ.