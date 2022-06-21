В Дагестане показали всей России, что они "Z"-овцы

Министерство сельского хозяйства Дагестана продемонстрировало видео, которое, по мнению причастных к кадрам, демонстрирует поддержку войны в Украине. А, по мнению наблюдателей – показывает, что же из себя нынче представляет то ли армия России, то ли ее граждане.
Что известно
Видео появилось на официальном Telegram-канале Минсельхоз Дагестана. На нем показан перегон стада овец на летние пастбища. Животные имеют клеймо "Z" и "V" – знаки, которыми армия международного преступника Владимира Путина обозначает свою кампанию в Украине.
Кадры бравого стада овец министерство сопроводило треком пропутинского певца Олега Газманова со словами "Россия! Россия! В этом слове огонь и сила". Эти слова периодические перебивало блеянье овец.
После того, как ролик разошелся по соцсетям, его удалили. Однако комментариев от министерства не последовало. Но последовала реакция ТГ-канала, который показал первым видео.
Запрещенные символы
- 19 апреля символы России "Z" и "V", которые во всем прогрессивном мире теперь приравниваются к фашистским символам, запретили в Литве.
- В начале апреля парламент Республики Молдова запретил ношение георгиевской ленты и использование знаков "Z" и "V". Там штраф составил от 9 тысяч леев (примерно 14 336 грн) или до 60 часов общественных работ, а юридическим – штраф до 18 тысяч леев (приблизительно 28 673 грн).
- Премьер-министр Словении Янез Янша загрузил в соцсеть эротическую карикатуру о России, где продемонстрирован процесс "зачатия" символики РФ – буквы "Z".
- 1 апреля Верховная Рада признала Россию государством-террористом и запретила ее военную символику – те самые "Z" и "V".