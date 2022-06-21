В Дагестане показали всей России, что они "Z"-овцы

Целое министерство радовалось такой акции. Однако недолго

Граждане России продолжают делать вид, что убийство украинцев - это не их дело / Коллаж "Сегодня"

Министерство сельского хозяйства Дагестана продемонстрировало видео, которое, по мнению причастных к кадрам, демонстрирует поддержку войны в Украине. А, по мнению наблюдателей – показывает, что же из себя нынче представляет то ли армия России, то ли ее граждане.

Что известно

Видео появилось на официальном Telegram-канале Минсельхоз Дагестана. На нем показан перегон стада овец на летние пастбища. Животные имеют клеймо "Z" и "V" – знаки, которыми армия международного преступника Владимира Путина обозначает свою кампанию в Украине.

Реклама

Кадры бравого стада овец министерство сопроводило треком пропутинского певца Олега Газманова со словами "Россия! Россия! В этом слове огонь и сила". Эти слова периодические перебивало блеянье овец.

После того, как ролик разошелся по соцсетям, его удалили. Однако комментариев от министерства не последовало. Но последовала реакция ТГ-канала, который показал первым видео.

Реклама

Запрещенные символы