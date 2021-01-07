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В Дании возобновляют работы над "Северным потоком-2"

7 января, 17:00

Ольга Литвин Ольга Литвин

В датских водах 15 января продолжат строительство российского газопровода

15 января начнется прокладка труб газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании.

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Об этом сообщает российское издание РБК.

"Вчера Датское энергетическое агентство получило график дальнейшего строительства "Северного потока-2". Работы по укладке трубопровода планируется возобновить в датских водах 15 января 2021 года", — сообщили в датском энергетическом агентстве.

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Ранее мы писали, что американские санкции, вступившие в силу 1 января с принятием в Конгрессе США оборонного бюджета, фактически запрещают иностранным компаниям предоставлять услуги по тестированию, инспектированию и сертификации российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Участникам дано 30 дней на то, чтобы покинуть проекты, в противном случае им грозят санкции.

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Кроме того, в Чехии заработал газопровод, соединенный с "Северным потоком-2".

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