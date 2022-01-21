"Вопрос очень серьезный": в Госдуме РФ обсудят независимость "Л/ДНР"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился обсудить в парламенте признание так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.
Об этом он написал в своем Telegram.
"Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", – написал Володин.
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Он добавил, что предложенный для рассмотрения законопроект "очень серьезный и ответственный". По мнению Володина, будет правильно провести консультации с руководителями фракций и обсудить эту инициативу на следующей неделе, а после по итогам рассмотреть этот вопрос на совете Государственной думы.
Что известно?
19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.
"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.
Российская оккупация Донбасса
- В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, что на Донбассе "гражданская война". При этом в Кремле регулярно обвиняют Украину в "невыполнении" Минских соглашений.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу.
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 100-тысячную армию, а на днях "неожиданно" начала новые военные учения. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Также в ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против военных ВС РФ для того, чтобы обвинить в этом Украину. Отмечается, что распоряжения о приведении бригады в высшие степени боевой готовности не доводились, но была отмечена готовность личного состава "по первой команде" выполнять задания по назначению.