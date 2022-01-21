"Вопрос очень серьезный": в Госдуме РФ обсудят независимость "Л/ДНР"

Россия всерьез взялась за боевиков на Донбассе – могут оккупировать новые украинские территории

Вячеслав Володин. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин согласился обсудить в парламенте признание так называемых республик "ДНР" и "ЛНР" независимыми государствами.

Об этом он написал в своем Telegram.

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"Мы видим игнорирование Минских соглашений президентом Зеленским. НАТО хочет оккупировать Украину. И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в "ДНР" и "ЛНР" необходимо искать", – написал Володин.

Он добавил, что предложенный для рассмотрения законопроект "очень серьезный и ответственный". По мнению Володина, будет правильно провести консультации с руководителями фракций и обсудить эту инициативу на следующей неделе, а после по итогам рассмотреть этот вопрос на совете Государственной думы.

Что известно?

19 января депутаты Госдумы РФ обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать так называемые самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР". Проект соответствующего постановления Думы внесли в палату 11 депутатов-коммунистов.

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"Вносится проект постановления Госдумы "О заявлении Государственной Думы Федерального собрания РФ "Об обращении Госдумы к "президенту России В.В. Путину о необходимости признания Донецкой и Луганской народной республики", – говорится в обращении к председателю Госдумы Володину.

Российская оккупация Донбасса