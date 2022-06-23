В Госдуме призвали уничтожить посольство США в Киеве – причины

В Госдуме решили не останавливаться на разных бредовых идеях против цивилизованного человечества и теперь решили предложить Кремлю разнести в пыль посольство США в Киеве.
Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на пропагандистские СМИ России.
Угроза
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что удар по американскому диппредставительству в Киеве необходимо нанести в ответ на то, что США передает нашей стране реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
"Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР. Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары", — потребовал депутат.
Бред из Госдумы
- Ранее депутат российского парламента, кстати, легитимность которого не признала Украина, Евгений Федоров предложил отозвать признание независимости трех стран: Украины, Эстонии и Латвии.
- До этого вГосударственную думу России внесен законопроект об отмене признания независимости Литвы . Автором документа выступил член политсовета правящей партии "Единая Россия", депутат Евгений Федоров.
- 15 апреля депутат Госдумы РФ, глава фракции "Справедливая Россия – За правду!" Сергей Миронов открыто призвал к бомбардировкам Киева и ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.