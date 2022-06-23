В Госдуме призвали уничтожить посольство США в Киеве – причины

В Москве "подгорает" по поводу получения Украиной HIMARS

Юрий Швыткин очень хочет во все санкционные списки США / Коллаж "Сегодня"

В Госдуме решили не останавливаться на разных бредовых идеях против цивилизованного человечества и теперь решили предложить Кремлю разнести в пыль посольство США в Киеве.

Об этом сообщает телеграм-канал "Украина 24" со ссылкой на пропагандистские СМИ России.

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Угроза

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что удар по американскому диппредставительству в Киеве необходимо нанести в ответ на то, что США передает нашей стране реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

"Это еще раз подчеркивает движение шаг за шагом к третьей мировой войне со стороны США. Нужно понимать, что мы должны жестко отреагировать. На мой взгляд, сегодня реакция должна происходить и на те страны, которые поставляют вооружение. И не просто уничтожать инфраструктуру и так далее, а я считаю, главный центр принятия решений — посольство США. Я думаю, что рано или поздно это станет целью для вооруженных сил России, народной милиции ДНР и ЛНР. Моя позиция — нужно уничтожать правительственный квартал в Киеве, нужно уничтожать соответствующие точки. Да, эта работа ведется со стороны Министерства обороны, но нужно наносить более массированные удары", — потребовал депутат.

Бред из Госдумы